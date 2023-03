Proces în Elveţia împotriva Gazprombank legat de conturile lui Serghei Roldughin, ”omul de paie” al lui Putin Patru conducatori ai filialei elvetiene a Gazprombank urmeaza sa raspunda saptamana viitoare, de Ziua Femeii, in fata justitei la intrebari despre conturi dubioase ale violoncelistului rus Serghei Roldughin, un apropiat al presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza AFP. Cei patru barbati – trei cetateni rusi si unul elvetian – sunt acuzati de incalcarea obligatiilor pe care le aveau de a verifica, in virtutea unor indoieli ”obiective” pe care ar fi trebuit sa li le provoace aceste conturi, se arata in actul de inculpare, pe care AFP scrie ca l-a consultat joi. Procesul urmeaza sa inceapa la Zurich,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

