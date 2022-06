Stiri pe aceeasi tema

- Mariah Carey a fost data in judecata pentru hitul de Craciun “All I Want for Christmas Is You”, lansat in 1994, de catre un compozitor care sustine ca este coautor al unei melodii cu acelasi titlu compuse cu cinci ani mai devreme. Conform plangerii depuse la tribunalul federal din New Orleans, Andy…

- NASA a anuntat ca o puternica minge de foc a patruns in atmosfera Pamantului, lovind cu o putere de 3 tone de TNT, dupa ce a zburat cu viteza de 88.000 de kilometri pe ora. Evenimentul a avut loc pe 10 mai, fiind vazut de oameni din Arkansas, Louisiana si Mississippi. Un locuitor din Vicksburg, Mississippi,…