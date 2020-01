Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Bani in plus de la bugetul local pentru proiectul de reabilitare și extindere a Colegiului Economic „Dionisie Pop Marțian”. Cauzele majorarii investiției Bani in plus de la bugetul local pentru proiectul de reabilitare și extindere a Colegiului Economic „Dionisie Pop Marțian”. Cauzele…

- In lunile ianuarie și februarie ale anului 2020, contribuabilii primesc, prin poșta, la domiciliu, deciziile care cuprind obligatiile fiscale pentru anul 2020, conform situatiei existente la data de 31 decembrie a anului anterior. Perspectiva deloc placuta a așteptarii la cozile ce se formeaza la ghișeele…

- Omul din umbra al lui Putin. Cine este Mihail Misustin, noul premier al Rusiei. Șef al Fiscului pentru 10 ani, a creat “unul dintre cele mai bune sisteme de colectare a impozitelor din lume” Un functionar de rang inalt necunoscut marelui public, Mihail Misustin, numit miercuri premier de…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat ca, anul acesta, in primele 7 zile de la inceperea colectarii darilor locale s-au strins 1,98 milioane de lei, cu 24,34% in plus fața de aceeași perioada din 2019, cind incasarile au totalizat aproape 1,6 milioane. El a precizat ca aproape 75% din bani s-au achitat…

- Marea provocare a acestui an va fi colectarea mai eficienta a taxelor si impozitelor existente in conditiile unei tinte de deficit bugetar de 3,6% din PIB, peste limita maxima pentru statele membre UE, potrivit unei analize realizate de PwC.

- Primarul municipiului Botosani, liberalul Catalin Flutur, anunta ca taxele si impozitele aferente anului 2020 nu vor fi majorate, ci vor fi mentinute la nivelul celor din anul in curs. El a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca nu va propune cresterea nivelului taxelor si impozitelor locale,…

- Taxele si impozitele craiovenilor pentru anul 2020 au fost dezbatute astazi, in sala mare a primariei, in fata unei asistente reduse. De fapt, dezbaterea a fost doar cu numele, pentru ca a fost prezentat doar proiectul de hotarare privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale, pentru…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au ajuns la divorț la doar trei luni de cand au semnat certificatul de casatorie in fața ofițerului starii civile. Cea care a depus actele de divorț a fost intocmai Bianca Dragușanu și se pare ca motivul desparțirii este violența fizica a soțului sau . Bianca Dragușanu…