Președintele Autoritații Electorale Permanente (AEP), Constantin Mitulețu-Buica, a transmis un comunicat de presa prin care face un apel catre președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare sa asigure "fluidizarea accesului in funcție de numarul de cabine de vot disponibile". Cel mai vizibil exemplu de secție supra-aglomerata este in Tunari, unde s-au aflat in media 100 […]