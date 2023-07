Procedura penala reprezinta un set de reguli și etape prin care sistemul de justiție penala gestioneaza cazurile de infracțiuni. De la sesizarea infracțiunii pana la pronunțarea sentinței finale, fiecare pas in procesul penal are rolul sau specific. In acest articol, un avocat Cluj de la firma de avocatura Blaj Law explica procedura penala in detaliu, evidențiind pașii esențiali și importanța respectarii drepturilor individuale pe parcursul intregului proces. 1. Sesizarea infracțiunii: Procedura penala incepe cu sesizarea infracțiunii, care poate fi facuta de catre victima,…