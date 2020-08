Stiri pe aceeasi tema

- Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor anunta simplificarea procedurii de inmatriculare a autovehiculelor, in urma publicarii in Monitorul Oficial a unui ordin al Ministrului Afacerilor Interne, in care este prevazuta si crearea premiselor pentru furnizarea serviciilor…

- Primaria Constanta a atribuit prin procedura simplificata un contract pentru achizitie pamant vegetal si serviciu de inchiriere utilaj tip 39;Bobcat 39; pentru intinderea pamantului vegetal necesar in cadrul amenajarilor de spatii verzi din municipiu Valoarea totala a achizitiei fara TVA este de 312.823.87…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, vineri, ca va semna un ordin de ministru prin care inmatricularile autovehiculelor ar urma sa se faca mai ușor. Astfel, toti dealerii de autoturisme, inclusiv producatorii, vor putea inmatricula direct autovehiculele noilor proprietari printr-un simplu…

- Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) a anunțat ca a aplicat o majorare pentru doua dintre taxele pe care le percepe in mod uzual pentru obținerea unor documente oficiale. Astfel, taxa pentru eliberarea permisului de conducere a crescut cu 30% de la 68 lei la 89…

- Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor informeaza ca examenele pentru obținerea permisului auto vor fi reluate la inceputul lunii iunie, in doua etape. Prima etapa – examinarea la proba practica pentru cei declarați admis la proba teoretica și programați la proba practica…