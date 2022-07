Stiri pe aceeasi tema

- Patronul clubului de fotbal CFR Cluj, Neluțu Varga, a fost internat de urgența la Clinica de Neurochirurgie din Cluj Napoca. Potrivit unor surse medicale citate de publicația Foaia Transilvana, Varga a suferit un atac cerebral, fiind in stare inoperabila, cel puțin pentru moment. Fii la curent…

- Dan Petrescu (54 de ani) nu s-a gandit nici clipa la desparțirea de CFR Cluj, in ciuda eliminarii rușinoase din turul I preliminar al Ligii Campionilor, in fața armenilor de la Pyunik Erevan. Eliminarea in fața lui Pyunik a trimis-o pe CFR Cluj direct in Conference League. „Feroviarii” merg tot pe…

- Dan Petrescu (54 de ani) a trecut peste rușinea eliminarii din preliminariile Ligii Campionilor, in fața armenilor de la Pyunik, și trimite sageți catre rivala FCSB. CFR Cluj a ratat marele obiectiv al sezonului, calificarea in grupele Ligii Campionilor. Dan Petrescu nu considera un capat de lumea eșecul…

- Fotbalistul echipei CFR Cluj, Ciprian Deac, a declarat ca nu se gandea ca formatia ardeleana poate parasi competitia din primul tur, dar fotbalul a pedepsit-o. „E o seara foarte neagra, e suparare mare. Nici nu stiu ce sa zic, nu realizez ce mi s-a intamplat. Ei au avut o ocazie, ne-au dat un gol… bine,…

- CFR Cluj a fost eliminata din turul I al prelimninariilor Ligii Campionilor. „Feroviarii” au pierdut in fața armenilor de la Pyunik Erevan (2-2, 3-4 dupa loviturile de departajare), „retrogradand” astfel in Conference League, acolo unde vor da peste Inter Club d'Escaldes CFR Cluj va evolua in turul…

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a trasat primele concluzii dupa umilința de proporții suferita de „feroviari” in preliminariile Ligii Campionilor. Campioana Romaniei a fost eliminata de Pyunik Erevan, dupa un retur de coșmar (2-2, 3-4 dupa penalty-uri). „E foarte greu de ințeles ce s-a intamplat.…

- Actorul Alexandru Arsinel a fost internat de urgența miercuri, 4 mai, la un spital din București. Familia actorului, in varsta de 82 de ani, a decis ca el sa fie internat intr-o clinica privata. Arșinel a acuzat stari de oboseala dupa un eveniment la care a luat parte in Botoșani, scrie Adevarul . Dupa…

- U-BT Cluj-Napoca a ratat calificarea in semifinalele Ligii Campionilor pe teren propriu, in fata a 10.000 de fani. Clujenii au pierdut jocul decisiv cu Ludwigsburg și se opresc in sferturile Basketball Champions League. Meciul nu a fost lipsit de proteste, antrenorul principal, Mihai Silvașan, a reclamat…