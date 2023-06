Stiri pe aceeasi tema

- Faptul ca economia europeana este „gripata”, incepe sa se vada și in Romania. Dupa un prim trimestru pozitiv, lucrurile s-au schimbat. Datele pe luna aprilie din industrie ne arata o scadere a cifrei de afaceri cu 16,3%, fața de martie și cu 3% fața de aprilie 202, conform datelor Institutului Național…

- Datele publicate miercuri de catre Eurostat arata ca 34% dintre romani erau expusi, in anul 2022, riscului de saracie si excluziune sociala, aceasta fiind cea mai mare valoare inregistrata in randul tarilor membre ale UE anul precedent. Romania este urmata de catre Bulgaria, cu 32%.

- CEC Bank este prima banca din Romania care a lansat, inca din 2020, un flux de accesare 100% online a conturilor și serviciilor bancare Valoarea totala a tranzacțiilor derulate prin serviciul de Internet Banking oferit de catre CEC Bank a inregistrat in 2022 o creștere de peste 80% fața de anul 2021,…

- Aproape 900 de operatori economici din Romania se incadreaza in categoria furnizorilor de servicii esențiale, calificandu-se astfel la un standard inalt de securitate cibernetica, in conformitate cu Directiva privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (NIS) adoptata in 2016 de catre Uniunea…

- George Lupu (www.b1tv.ro) In contextul in care sindicatele din educație anunța o greva farar precedent in ultimii 20 de ani in Educație, președintele Klaus Iohannis refuza dialogul cu profesorii. Cel puțin așa susțin sindicaliștii care il acuza pe șeful statului ca nu intervine in medierea problemelor…

- Nora Baldovin (www.b1tv.ro) Uniunea Europeana a pierdut locuitori in ultimii doi ani, fața de 2020, 0,11% in 2021 și 0,04% in 2022, aceasta insemnand ca a pierdut 656.428 de locuitori in total, in cei doi ani menționați. In Romania, datele oficiale ale guvernului au inregistrat 70.000 de decese, in…

- Prin raportul ’’INDEXUL Locurilor de Munca 2022”, realizat de OLX, cea mai mare platforma de anunțuri generaliste din țara, s-au relevat principalele concluzii in vederea evoluției salariului minim in contextul actual al inflației in creștere, precum și a pieței locurilor de munca din Romania. Datele…