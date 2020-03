Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a suferit o accidentare mult mai grava decat se credea inițial. Ion Țiriac, unul dintre oamenii foarte apropiați de sportiva, a anunțat ca perioada de pauza ce trebuie facuta de Simona Halep dupa accidentare este de aproximativ o luna. Simona Halep a caștigat turneul de la Dubai…

- Simona Halep urmeaza sa participe la Indian Wells, turneu care incepe pe 9 martie și se termina pe 22 martie, dar inca are probleme de sanatate. "Cand imi pun ceva in minte, o pot face, dar trebuie sa am mereu pe cineva langa mine, nu știu de ce. Nu am facut multe lucruri singura. Intotdeauna am…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) ar putea rata turneul Premier Mandatory de la Indian Wells din cauza unei accidentari. Informația a fost dezvaluita de Ion Țiriac. Simona Halep a caștigat turneul de la Dubai, dupa o finala dramatica cu Elena Rybakina, scor 3-6, 6-3, 7-6(5). In aceeași zi, campioana de…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, care va implini 29 de ani la 27 septembrie, a declarat, vineri, pe Aeroportul Henri Coanda, ca este pe final de cariera, dar nu se gandeste inca la retragerea din activitate. "Am 28 de ani, fac 29 anul asta... e normal sa fiu pe final de cariera. Am deja…

- Chiar daca a avut parte de o pauza de doua saptamani dupa participarea la Australian Open, Simona Halep a ales sa nu participe la meciurile Romaniei cu Rusia din Cupa FED, preferand sa se antreneze pentru turneele de la Doha și Dubai. De altfel, Alexandra Dulgheru a postat pe Instagram o poza in care…

- Ion Țiriac, președintele Federației Romane de Tenis, a explicat de ce a ales Simona Halep sa se antreneze la Dubai in aceasta perioada și spune ca performanțele ei in sezonul urmator depind de starea sa fizica. Țiriac a spus ca Simona Halep s-a dus in Dubai pentru ca inRomania nu sunt terenuri pe care…

- Ion Țiriac, președintele Federației Romane de Tenis, a oferit detalii despre cantonamentul Simonei Halep din Dubai și a menționat motivul pentru care se antreneaza acolo.”Eu cred ca Simona poate castiga 4 Grand Slam-uri, poate sa piarda in primul tur la 4 Grand Slam-uri. Sper ca ramane in…

- Ion Țiriac, președintele Federației Române de Tenis, a oferit detalii despre cantonamentul Simonei Halep din Dubai și a menționat motivul pentru care se antreneaza acolo. Acesta a spus ca Simona este imprevizibila, fiind în stare sa câștige toate turneele de Grand Slam, dar și sa fie…