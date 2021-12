Probleme pentru producătorii tradiţionali de muştar de Dijon, din caza lipsei materiei prime Producatorii traditionali de mustar de Dijon, un renumit produs francez, sunt in mare dificultate, dupa ce prețurile la semințele de muștar au crescut de cateva ori, in ultimii ani, și mai mult decat atat, nu exista oferta pe piața. Este un caz clasic al dificultatilor de aprovizionare la nivel mondial, informeaza AFP. “In 2021-2022, estimam ca productia de seminte de mustar a scazut cu aproape 28% in Canada (primul producator mondial). In consecinta, pretul mediu ar urma sa se dubleze in 2020-2021, pana la un record de 1.700 de dolari (1.510 euro) pe tona”, arata cel mai recent raport al Ministerului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

