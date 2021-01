Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider PSD, Liviu Dragnea, urmeaza sa fie adus in fata procurorilor, pentru a fi pus sub acuzare pentru trafic de influența. Este vorba despre dosarul vizitei din SUA la investirea președintelui Donald Trump din ianuarie 2017. Vizita lui Liviu Dragnea și Sorin Grindeanu efectuata in Statele Unite…

- România, așa cum se știe, de anul trecut este în procedura de deficit excesiv. HotNews.ro a prezentat, miercuri, o scrisoare a Comisiei Europene adresata lui Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, din care reiese ca Executivul european ar dori sa colaboreze cu Guvernul pe tema bugetului…

- A aparut vaccinul, a fost aprobat cum a fost aprobat, in procedura de urgența, a inceput distribuirea lui catre țarile UE intr-un soi de festivism victorios. E semnalul ca pandemia care a pus pe butuci o intreaga lume a luat sfarșit, cel puțin din punctul de vedere al responsabililor Uniunii Europene.Timp…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Noul Guvern ieșit din spuma marii ne informeaza ca bugetul va fi gata abia in ianuarie. Atunci va fi probabil trecut pe repede inainte prin Parlament. Conform unei vechi și nenorocite cutume. Și asta se intampla in ciuda faptului ca Florin Cițu, in fosta lui calitate de…

- Traian Basescu a declarat la Realitatea PLUS ca o creștere cu 15% a pensiilor ar fi riscanta pentru economia Romaniei."Cresterea de 15% desi necesara, o vad riscanta in raport cu resursele pe care tara le are. Ce ni s-a intamplat in ultimele 18 luni: am incheiat anul trecut cu deficit de 3,6%, sa spunem…

- Guvernul va adopta un memorandum privind aprobarea semnarii Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul SUA privind cooperarea in domeniul dezvoltarii proiectelor nuclearo-electrice de la CNI Cernavoda, in sectorul energiei nucleare civile din Romania, dupa ce ministrul Economiei, Virgil Popescu,…

- Romania va intra in carantina dupa alegerile parlamentare, considera liderul social-democraților, Marcel Ciolacu. „O sa blocheze. In lockdown. Categoric (va intra Romania in carantina dupa alegerile parlamentare- n.r.). Nu au cum sa stapaneasca fenomenul. Doar nu credeți in acest plan de la Cotroceni.…