Probleme mari înaintea Galei Oscar 2022. Pe covorul roșu nu se calcă fără 2 teste PCR făcute înainte Chiar și vedetele ce vor fi prezente maine la gala premiilor Oscar trebuie sa prezinte 2 teste PCR negative la control. Duminica dimineața (ora Romaniei) in Los Angeles va avea loc ceremonia de decernare a celor mai importante trofee din industria cinematografica mondiala. Nominalizații și invitații vor pași pe covorul roșu doar cu testele facute și rezultat negativ. Recomandarea organizatorilor (Academia americana de Film) la ediția de anul trecut, cand i-au condiționat pe cei care au venit din afara Hollywood-ului sa stea carantina 5 zile inaintea galei, nu mai este valabila. Masca de protecție… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cele zece productii care se lupta pentru Oscarul pentru cel mai bun film sunt “Belfast”, “CODA”, “Don’t Look Up”, “Drive My Car”, “Dune”, “King Richard”, “Licorice Pizza”, “Nightmare Alley”, “The Power of the Dog” si “West Side Story”. Ceremonia premiilor Oscar va avea loc la Dolby Theatre si Highland…

- Catalin Botezatu și-a cumparat un apartament in Dubai, la etajul 54, care valoreaza peste 300.000 de euro. Creatorul de moda este mulțumit de investiția pe care a facut-o. In ultima perioada, mai multe vedete din Romania și-au cumparat apartamente in Emiratele Arabe Unite. Dupa Anamaria Prodan, Denisa…

- Mai sunt cateva zile pana la ceremonia de decernare a Premiilor Oscar, cele mai importante trofee din industria cinematografica mondiala. Pe 27 martie, la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles va avea loc gala iar romanii o pot vedea in direct, in dimineața de 28 martie (cu incepere de la ora 03.00),…

- Academia de Arte si Stiinte Cinematografice va solicita participantilor la gala de decernare a premiilor Oscar din 2022, organizata pe 27 martie la Dolby Theatre din Hollywood, sa prezinte dovada vaccinarii anti-COVID-19 si cel putin doua rezultate negative la testele PCR, relateaza Reuters. Artistii…

- ”The Power of the Dog”, un western cu accente sumbre si psihologice cu Benedict Cumberbatch in rol principal, difuzat de Netflix, are cele mai multe sanse la premiile Oscar din acest an, fiind nominalizat la 12 categorii, printre care si cea pentru cel mai bun film, relateaza Reuters,

- Marti vor fi anuntate nominalizarile pentru cea de-a 94-a editie a premiilor Oscar. Nominalizarile au loc un pic mai tarziu decat de obicei. Pentru a face loc Jocurilor Olimpice, premiile Oscar vor avea loc pe 27 martie. Pentru al doilea an consecutiv, Oscarurile se vor desfasura in regim de pandemie.…

- Nominalizarile la Oscar vor fi anunțate marți, 8 februarie, cu o categorie extinsa pentru „cel mai bun film”, care se spera ca va face loc pentru o gama mai larga de filme. The Power of the Dog, Belfast și West Side Story se numara printre filmele care se așteapta sa... The post Premiile Oscar: Hollywood…

- Golden Globes 2022. Cine sunt caștigatorii! Globurile de Aur au fost decernate duminica noaptea. In premiera, Golden Globes 2022 s-a desfașurat fara vedete și red carpet și nu a fost televizat. Lista caștigatorilor a fost anunțata de Asociația Presei Straine de la Hollywood pe Twitter. Ca de fiecare…