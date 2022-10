Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Directorul centralei nucleare ucrainene de la Zaporojie, ocupata de fortele ruse, a fost eliberat, a anuntat luni directorul Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, conform Reuters. Directorul Ihor Murasov fusese retinut vineri – de o patrula ruseasca, potrivit…

- In noaptea spre luni, un atac cu racheta a avut loc asupra centralei nucleare din Ucraina de Sud, potrivit unui mesaj publicat pe canalul de telegrame al companiei ucrainene Energoatom. "O explozie puternica a avut loc la doar 300 de metri de reactoarele centralei nucleare. Cladirea centralei nucleare…

- Rusia nu a permis accesul jurnalistilor care insoteau echipa de inspectori a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) la centrala nucleara Zaporojie din sudul Ucrainei, a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a fost de acord ca jurnalisti…

- Rusia nu se dezminte și a reținut doi angajați ai centralei nucleare ucrainene de la Zaporojie, suspectați ca ar fi transmis informații autoritaților ucrainene. Doi angajați ai centralei nucleare ucrainene de la Zaporojie, controlata de Rusia, au fost reținuți pentru ca au transmis informații autoritaților…

- Centrala nucleara Zaporojie a fost cucerita de forțele rusești in luna martie. Ea ramane aproape de liniile de front și a fost bombardata in mod repetat in ultimele saptamani. Ucraina și țarile imediat apropiate ar avea cel mai mult de suferit daca material radioactiv ar fi aruncat in aer in urma unui…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri ca este „urgent” ca o inspectie a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) sa aiba loc la centrala nucleara de la Zaporojie din Ucraina, aflata sub control rusesc și in jurul careia au avut loc bombardamente, scrie digi24.ro.…

- Ucraina ii va vana pe soldații ruși care trag asupra centralei nucleare Zaporojie sau care folosesc centrala ca adapost de unde deschid focul focul impotriva ucrainenilor, a avertizat președintele Volodimir Zelenski intr-un mesaj video. Sambata centrala a fost din nou ținta unor bombardamente, Ucraina…