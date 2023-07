Probleme „fără număr” la controalele făcute în centrele rezidențiale din Prahova V. Stoica Saptamana trecuta, echipe mixte de control au luat la puricat toate centrele rezidențiale din județul Prahova, atat cele destinate persoanelor varstnice, adulților cu dizabilitați, dar și copiilor, in urma ordinului dat de prefectul de Prahova, Virgil Nanu. Una dintre instituțiile publice amendate de pompieri in urma controalelor efectuate este chiar Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Prahova, care are in subordine zeci de astfel de centre rezidențiale. Potrivit unui raspuns dat de ISU – la solicitarea inaintata de noi Prefecturii Prahova, redirecționata instituțiilor… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

