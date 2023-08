Stiri pe aceeasi tema

- Multe țari est-europene pastreaza amintirea teritoriilor pierdute dupa prabușirea URSS. Bucovina de Nord, situata in Ucraina, ramane un obiect de interes pentru Romania, argumenteaza un articol al lui Yuji Koyanagi din Tokyo Shimbun . Autorul noteaza ca unii dintre vecinii Ucrainei din Europa de Est…

- Specialiștii spun ca, din pacate, bolile cardiovasculare au inceput sa fie tot mai prezente și printre copii și adolescenți, iar acest lucru este ingrijorator deoarece, netratate la timp, pot avea consecinte grave.

- Angajatorii sunt obligați sa acorde parinților care au copii de pana la 11 ani un numar de 4 zile pe luna in regim de munca la domiciliu sau telemunca. Legea 241/2023 a intrat in vigoare luni.

- In preajma zilei de 1 iunie, pentru a aduce un strop de bucurie unor familii cu copii care traiesc in condiții grele, Tribunalul Alba a demarat o acțiune de ajutorare din donațiile facute de personalul Tribunalului Alba și al judecatoriilor arondate. Au fost achiziționate diverse produse pentru 4 familii…

- Senatul a adoptat, in calitate de prim for sesizat, proiectul de lege care prevede ca salariații care au ingrijire copii in varsta de pana la 8 ani pot beneficia de 4 zile telemunca pe luna, cu excepția situațiilor in care locul de munca nu o permite. Inițiativa legislativa a fost adoptata cu 96 de…

- Senatul a adoptat, marti, in plen, o propunere legislativa de modificare a Codului muncii prin care parintii copiilor de pana in 8 ani pot solicita patru zile lunar de telemunca, conform Agerpres. Propunerea legislativa va fi dezbatuta de Camera Deputatilor, for decizional in acest caz."La cerere,…

- „In regimul politic actual nu ne vom intoarce in Europa. Trebuie sa alegem o alta conducere a țarii, care sa opreasca aceasta poveste cu Ucraina", a declarat un fost deputat al Dumei De Stat. Mai mult de atat, acesta a susținut ca Moscova trebuie sa construiasca relații normale cu țarile europene. Aceste…

- Copilaria este, indiscutabil, cea mai frumoasa parte din viața noastra a tuturor. Fiecare dintre noi pastreaza vii in memorie acești ani cu amintiri de neuitat și parca, cu cat ne indepartam mai mult de anii copilariei, devenim din ce in ce mai nostalgici. Cu siguranța, copilaria de astazi difera mult…