Maramureşul lovit de valul 5

female pharmacist fulfilling a prescription holding drugs in hand, she is checking the script,Image: 566788786, License: Royalty-free, Restrictions: , Model Release: yes, Credit line: Albert Shakirov / Alamy / Alamy / Profimedia Valul 5 al infectărilor cu Covid -19 a ajuns şi în Maramureş. Un număr de 16 localităţi din judeţ au rata de infectare… [citeste mai departe]