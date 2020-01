Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a XXVIII-a ediție a Balului Asociației județene a vanatorilor și pescarilor sportivi din Maramureș va avea loc pe 7 martie 2020 . Invitat special , cantareața Andreea Balan. Ioan Pop, președintele AJVPS Maramureș : “Cea de-a XXVIII-a ediție a Balului Asociației județene a vanatorilor…

- Un ONG a dat in judecata primaria si a obligat-o sa infiinteze un serviciu specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan, asa cum cere legislatia in vigoare. Autoritatile au infiintat serviciul, dar in cadrul Salubritate SRL, societatea primariei care desfasura pana acum activitatea de „ecarisaj“.…

- Aproape jumatate dintre ursii aflati pe fondurile de vanatoare ale Asociatiei Judetene a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi (AJVPS) Covasna nu au intrat in hibernare si continua sa faca pagube materiale, afirma conducerea asociatiei. „Ursii sunt inca afara, nu au plecat de pe fondurile noastre de vanatoare…

- Conducerea clubului SCM Gloria Buzau a anuntat, luni, ca va deschide o ancheta administrativa pentru a stabili responsabilitatea firmei transportatoare in urma evenimentului rutier de pe DN 2D, de la sfarsitul saptamanii trecute, in care a fost implicat un microbuz cu 15 tineri sportivi. Presedintele…

- Directorul interimar al I.M. Regia „Autosalubritate”, Eugeniu Axentiev, a prezentat in fața consilierilor municipali un raport privind activitatea necropolei de animale din capitala. In acest sens, Axentiev a declarat ca problema cainilor maidanezi, ce traiesc in strada, nu se soluționeaza, iar procesul…

- Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, a declarat duminica, dupa exercitarea votului din turul doi al alegerilor prezidentiale, ca a fost un vot pentru Romanie din care nimeni sa nu mai plece, potrivit AGERPRES. "Am votat cu gandul la o schimbare majora a Romaniei la 30 de ani de la castigarea…

- In cadrul conferinței de presa organizata miercuri, 6 noiembrie 2019, la sediul PSD Maramureș, de catre liderul filialei județene a social-democraților, Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD al Regiunii de Nord-Vest și coordonatorul PSD Baia Mare, deputatul Calin Matei s-a prezentat, public, punctul de…

- Vicepresedintele PNL Maramures, Cristian Niculescu Tagarlas, a declarat ca programul de guvernare al PNL pune un accent masiv pe sistemul judiciar, considerand ca “daca justitia nu functioneaza, niciun alt sistem din Romania nu poate sa functioneze la parametri normali”. El a facut referire si la nominalizarea…