- Probabilitatea ca Rusia sa invadeze Ucraina in urmatoarele saptamani este "redusa la medie", a estimat joi seful fortelor americane in Europa, generalul Tod Wolters, in timp ce Moscova a masat trupe la granita ucraineana, relateaza France Presse, anunța Agerpres. Intrebat de o comisie a Camerei…

- Ucraina are in vedere sa se doteze cu arme nucleare, in cazul in care nu devine membra a NATO, a afirmat joi ambasadorul ucrainean in Germania, transmite dpa potrivit Agerpres. "Fie facem parte dintr-o alianta cum este NATO si contribuim astfel la a face Europa mai puternica, fie ramanem cu cealalta…

- Ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a cerut vineri, la Paris, organizarea unui nou summit cu participarea Rusiei, Frantei si Germaniei, pentru a obtine "un nou progres" in solutionarea conflictului dintre Kiev si Moscova in regiunea Donbas, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Ucraina…