Probabil a avut un trecut violent: Prima planetă din exteriorul Căii Lactee, descoperită (VIDEO) O exoplaneta, care are aproximativ dimensiunea lui Saturn a fost detectata la mai mult de 28 de milioane de ani lumina distanța de Pamant. Telescopul NASA este cel care a descoperit prima planeta in exteriorul Caiii Lactee. Exoplaneta a fost gasita in galaxia spirala Messier 51, cunoscuta sub numele de Galaxia Whirpool. Este de mii de ori mai departe decat orice alta exoplaneta gasita anterior in Calea Lactee. A fost detectat de Observatorul de raze X Chandra, un telescop spațial NASA care se afla la138.000 de kilometri distanța de Pamant. NASA a spus ca daca planeta exista, „probabil a avut o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

