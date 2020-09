Stiri pe aceeasi tema

- Filmarile noului sezon al serialului "Vlad" au fost oprite dupa ce, in echipa de filmare, ar fi fost descoperite mai multe persoane infectate cu noul coronavirus, potrivit cancan. Printre cei depistați pozitiv cu SARS-CoV-2 s-ar afla și actorul principal al serialului. Adrian Nartea, cel care…

