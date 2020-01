Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, miercuri, sesizarea depusa de USR privind numirea lui Marian Neacsu in functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei, stabilind ca decizia este constitutionala.„Profilul lui Marian Neacsu este incompatibil…

- "Domnul deputat Marius Sorin Bota a decis sa se alature, incepand de astazi, Platformei Social Liberale. Din acest moment, proiectul de țara Romania 10 in 10 are o voce in Parlament. Sorin este unul dintre cei mai importanți experți in domeniul transporturilor din Romania și a luptat din Parlament…

- "Dancila, DEMISIA! In seara turului II al prezidențialelor din 2009, Coldea, Maior și Kovesi mergeau in sufrageria lui Oprea. In seara turului II al prezidențialelor din 2019, Oprea a mers in sufrageria PSD! Așa ceva e de netolerat! Oprea a fost bagat pe șest de Dancila in CEx! E vicepreședinte…

- Parlamentarul PSD Andrei Pop dovedește, in sfarșit, ca nu a facut umbra fotoliului de parlamentar degeaba. Și ne informeaza cu deferența pe pagina sa de Facebook ca «Președintele Romaniei a promulgat legea privind violența psihologica-bullyingul pe care am inițiat-o in primavara anului 2018 și care…

- Social-democratul Eugen Gioanca este cel care a preluat locul de senator ramas vacant dupa ce Claudiu Manda, sotul Liei Olguta Vasilescu, a fost ales europarlamentar pe lista PSD. Eugen Gioanca a devenit senator dupa ce secretarul general al PSD Dolj, Cosmin Vasile, vicepresedinte al Consiliului…

- Presedintele filialei ALDE Sibiu, Ovidiu Gheorghe Tocaciu, a depus, joi, la Judecatoria Sibiu o cerere de chemare in judecata a companiei Facebook, cu sediul in SUA, din cauza ca blocheaza contul filialei si ar aduce astfel prejudicii in promovarea pe reteaua sociala a mesajelor candidatului pe care…

- Ambasadorul Romaniei in Marea Britanie, Dan Mihalache, a anuntat miercuri, intr-o postare pe Facebook, ca a votat prin corespondenta pentru primul tur al scrutinului prezidential din 10 noiembrie, exprimandu-si totodata regretul ca putini romani au ales aceasta modalitate simpla si eleganta de vot,…