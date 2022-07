Stiri pe aceeasi tema

Elon Musk a rupt vineri seara tacerea de noua zile de pe contul sau de Twitter, platforma de socializare pe care incearca sa o cumpere pentru 44 de miliarde de dolari, postand o fotografie cu intalnirea pe care a avut-o joi cu Papa Francisc.

Tot mai multe companii iau in considerare acum sa permita munca permanenta la domiciliu – cu condiția ca lucratorii la distanța sa primeasca mai puțini bani. Argumentul este ca cei care nu fac naveta pana la birourile din centrul orașului au cheltuieli de calatorie și de trai mai mici și ar putea…

Peste 100 de oameni lucreaza, in aceste zile, la campania de reimpaduriri a Conservation Carpathia din Muntii Fagaras, pe patru santiere.

Secretarul de stat al Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni, Gheorghe Carciu, a efectuat o vizita oficiala la Cernauti, prilej cu care s-a intalnit cu elevi si studenti romani din regiune, cei prezenti la intalnire fiind incurajati sa depuna cat mai multe proiecte in beneficiul comunitatii,…

Fostul comisar european Corina Cretu afirma ca Romania are pregatite prea putine proiecte europene, aratand ca in alte tari pentru un euro care trebuie accesat sunt proiecte in valoare de trei sau chiar patru euro, astfel incat, daca un proiect se blocheaza, sa porneasca altul, iar banii sa nu fie…

Cel puțin 228 de cazuri de hepatita misterioasa infantila au fost anunțate pana marți la OMS, iar alte zeci de cazuri sunt in curs de investigare. In Romania nu s-a raportat niciun asemenea caz.

Ministerul Energiei lucreaza in prezent la legislatia care va permite instalarea de turbine eoliene pe mare (offshore), tinta fiind ca Romania sa fie pionier in acest sector in Marea Neagra, a declarat, marti, George Niculescu, secretar de stat in Ministerul Energiei, in cadrul unui eveniment care…

- Intrarea TIR-urilor si camioanelor pe teritoriul Ungariei este restrictionata, incepand de joi seara, deoarece la acest sfarsit de saptamana se sarbatoreste Pastele Catolic, fiind permisa circulatia acestor autovehicule doar in anumite intervale orare. Soferii vor putea stationa in parcarile special…