Un barbat de 32 de ani din comuna Marga, care este infectat cu coronavirus, a fugit din spitalul in care era internat și a fost gasit de polițiști intr-un bar din orașul Oțelu Roșu. Impreuna cu acesta, in localul respectiv, au fost identificate alte patru persoane și barmanul de serviciu. El a fost preluat de catre un echipaj al Serviciului de Ambulanța și transportat la spitalul de unde a plecat fara a avea acordul medicilor, conform Mediafax. In acest caz a fost intocmit un dosar penal pentru savarșirea infracțiunii de zadarnicirea combaterii bolilor și au informat Direcția de Sanatate Publica…