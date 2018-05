Stiri pe aceeasi tema

- Programul legislativ al Guvernului pe 2018 include intre altele, ca „prioritate legislativa”, un „proiect de lege privind reglementarea pensiilor obligatorii administrate privat (Pilonul II)”, cu precizarea ca in perioada 1 iulie - 31 decembrie contributiile aferente acestuia vor fi suspendate.

- In mod specific, AmCham Romania isi exprima sustinerea pentru mentinerea actualului model de functionare a sistemului de pensii administrate privat, fiind un sistem de asigurari cu o sustenabilitate dovedita pe termen lung, si o premiza fundamentala pentru imbunatatirea calitatii vietii viitorilor pensionari…

- Cu un efort minimal poți determina cum a evoluat finanțarea sistemului de sanatate in ultimii zece ani. Constați, cu ușurința, ca sumele care alimenteaza Fondul național unic de asigurari sociale de sanatate au crescut constant in ultimele doua decenii, de la 1.426 milioane euro in anul 2000, la…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, spune ca vrea sa ii stimuleze pe oameni sa iși treaca pensiile la Pilonul I, adica cel al statului, astfel incat Pilonul II sa devina optional. „Vizavi de Pilonul II - este o normalitate, dar ca oamenii sa vina catre Pilonul I trebuie sa ne asiguram ca stat…

- A crescut numarul pensionarilor. In trimestrul IV a anului 2017 numarul pensionarilor a fost de 5.229.000 de persoane, in creștere cu 5.000 fața de trimestrul precedent. Pensionarii de asigurari sociale detin ponderea majoritara (99,9%) in numarul total de pensionari. Și pensiile au fost mai mari ca…

- Numarul pensionarilor inregistrati in Romania se situa la 5,229 milioane, in T4 din 2017, in crestere cu 5.000 de persoane fata de trimestrul anterior, raportul dintre aceasta categorie si numarul de salariati fiind de 9 la 10, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri.…

- Alte modificari cuprinse in proiectul de act normativ vizeaza excluderea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala din sfera veniturilor din activitatilor independente, dar si faptul ca optiunea privind redirectionarea a 2% din impozitul anual pe venit catre entitati non-profit poate ramane…

- Guvernul a aprobat astazi o ordonanța de urgența inițiata de Ministerul Sanatații care include masuri pentru menținerea drepturilor și indemnizațiilor asiguraților in sistemul public de sanatate. Astfel, persoanele care beneficiaza de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, cauzata…