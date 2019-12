Prințul William abordează teme sociale cu copiii lui: „Sunt foarte interesați” Prințul William a dezvaluit ca abordeaza teme sociale cu copiii sai mai mari, Prințul George, in varsta de 6 ani, și Prințesa Charlotte, de 4 ani. Acesta nu se sfiește sa vorbeasca cu micuții despre oamenii fara adapost, la fel cum facea și Prințesa Diana cu el și fratele sau, Harry. Acest subiect apare deseori, in special cand ii duce pe George și Charlotte la școala. „Ori de cate ori vedem pe cineva care doarme pe strada vorbesc despre asta, le arat și le explic de ce”, a afirmat ducele de Cambridge in cadrul unei emisiuni difuzate de BBC. „Și sunt foarte interesați. De ce nu pot merge acasa?… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

