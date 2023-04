Stiri pe aceeasi tema

Printul Harry, retras din randul membrilor activi ai casei regale britanice, va veni in Regatul Unit pentru a asista la incoronarea oficiala a tatalui sau, Charles al III-lea, insa nu va fi insotit la ceremonie de sotia sa Meghan si nici de copiii lor, a anuntat miercuri Palatul Buckingham, citat de…

Printul George, nepotul regelui Charles al III-lea, precum si nepotii Camillei, regina consoarta, vor juca roluri importante in cadrul ceremoniei incoronarii monarhului britanic, care va avea loc luna viitoare, a confirmat marti Palatul Buckingham, relateaza Reuters si DPA, potrivit Agerpres.

Uleiul sfant pentru ungere, care va fi folosit pentru incoronarea regelui Charles III al Marii Britanii in luna mai, a fost binecuvantat la Ierusalim, a anuntat Palatul Buckingham, informeaza News.ro.

In timp ce regele Charles al III-lea se pregateste de incoronarea sa, care va avea loc la 6 mai la Londra, Palatul Buckingham se confrunta cu dificultati in a gasi artisti britanici de prima clasa pentru a marca acest eveniment istoric, multi dintre acestia invocand agenda personala incarcata pentru…

Uleiul sfant care va fi folosit la incoronarea regelui Charles III in mai a fost fabricat in secret timp de opt luni in orasul Hull din centrul Marii Britanii, relateaza presa britanica.

Logo-ul oficial pentru incoronarea regelui Charles III a fost dezvaluit de Palatul Buckingham. Acesta a fost creat de Jony Ive, designerul iPhone, informeaza BBC.

Actorul Tom Cruise va intrerupe filmarile blockbuster-ului sau "Mission: Impossible 8" pentru a merge la Westminster Abbey, pe 6 mai, unde va avea loc ceremonia de incoronare a regelui Charles III, potrivit The Sun, potrivit news.ro.