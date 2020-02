Stiri pe aceeasi tema

- Decizia reprezinta o lovitura pentru printul Harry, care, alaturi de sotia sa, Meghan, a initiat actiuni in instanta impotriva mai multor tabloide, pe care le-a amenintat recent ca va demara si alte procese, plangandu-se de faptul ca este urmarit constant de paparazzi dupa ce a decis sa renunte la…

- Seful de continut al Netflix, Ted Sarandos, a confirmat interesul companiei pe care o reprezinta pentru incheierea unui acord cu printul Harry si cu sotia sa, Meghan, duci de Sussex, pentru o eventuala colaborare, transmite duminica Press Association. Printul Harry si Meghan se afla in centrul unor…

- Prințul Harry și soția lui, Meghan, nu vor mai folosi titulatura "Alteta sa regala" și nu vor mai primi fonduri din surse guvernamentale, a anunțat Palatul Buckingham, resedinta oficiala a reginei Elisabeth a II-a, potrivit BBC si Mediafax.Ducele și ducesa de Sussex au anunțat și ca intenționeaza…

- Nepotul Reginei Elisabeta II a Marii Britanii, Printul Harry si sotia acestuia, Meghan, au anuntat miercuri ca se vor retrage din pozitia de membri regali de rang inalt ai familiei regale britanice. Cei doi au precizat ca intentioneaza sa devina independenti din punct de vedere financiar si ca isi vor…

- Printul Harry si sotia sa, Meghan, au anuntat miercuri ca intentioneaza sa faca un pas in spate din rolurile de prim-plan ca membri ai familiei regale britanice si sa devina independenti financiar, urmand sa-si petreaca o parte din timp in America de Nord. 'Avem acum in plan sa ne impartim timpul intre…