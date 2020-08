Stiri pe aceeasi tema

- J Balvin a spus ca a trecut “prin zile grele” si “foarte complicate” si a subliniat ca pandemia “nu este o gluma si nici o poveste mediatica”. Artistul a lansat un apel catre tineri, indemnandu-i sa faca tot ce tine de ei pentru a se feri de infectare. Citeste si Meghan Markle și Prințul…

- Numele celor doi duci de Sussex nu apar in actele de cumparare ale locuinței din California, se arata in documentele oficiale. Au cumparat proprietatea in secret ia jumatatea lunii iunie, printr-o fundație necunoscuta, care are aceeași adresa de e-mail cu a managerului lui Meghan Markle de la Hollywood.…

- Meghan Markle si printul Harry si-au cumparat o proprietate cu 14,65 de milioane de dolari in Montecito, comitatul Santa Barbara, in apropiere de Los Angeles, scrie Variety, potrivit news.ro.Insa numele ducelui si ducesei de Sussex nu apar in actele de cumparare a resedintei din California, conform…

- Printul Harry și Meghan Markle și-au gasit locuința in Statele Unite Proprietatea situata in Santa Barbara are noua dormitoare și 16 bai și a fost cumparata pe 18 iulie pentru 14, 7 milioane de $. Proprietatea are 14,564 de metri patrați și este situata intr-o zona plina de vedete. Printre vecinii…

- Meghan Markle, sotia printului Harry, a cerut justitiei britanice sa interzica publicarea numelor celor cinci prieteni care i-au luat apararea in presa in urma atacurilor la care a fost supusa din partea mai multor tabloide din aceasta tara, a anuntat joi site-ul cotidianului Daily Mail, citat de…

- Meghan Markle, sotia printului Harry, a cerut justitiei britanice sa interzica publicarea numelor celor cinci prieteni care i-au luat apararea in presa in urma atacurilor la care a fost supusa din partea mai multor tabloide din aceasta tara, a anuntat joi site-ul cotidianului Daily Mail, citat de…

- Dupa ce a luat decizia de a se retrage din Casa regala britanica prințul Harry s-a vazut nevoit sa se descurce de unul singur din punct de vedere financiar. Prințul ar putea caștiga milioane de dolari din discursuri. El și soția sa, Meghan Markle, au semnat un contract cu o agenție, care ii reprezinta…

- Desi se bucura de timpul petrecut cu sotia sa, Meghan Markle, si fiul lor Archie, pritului Harry lipseste un lucru - restaurantul lui preferat, Nando`s. Se pare ca acesta este un mare fan al lantului de restaurante sud-africane, cu preparate din pui in stil peri-peri, preferate de toti, insa, din…