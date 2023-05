Un nou cadavru găsit în apele Mureșului, la Trei Insule

Autoritățile au fost alertate astăzi în zona Trei Insule, unde localnicii au observat plutind pe apele râului Mureș un cadavru. Este foarte clar că descoperirea... The post Un nou cadavru găsit în apele Mureșului, la Trei Insule appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad… [citeste mai departe]