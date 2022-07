Stiri pe aceeasi tema

- O decizie finala privind rectificarea bugetara va fi luata pana la jumatatea lunii august, a declarat, miercuri, premierul Nicolae Ciuca, care a mai precizat ca se va tine cont atat de executia bugetara pe primele sase luni, cat și de indicatorul referitor la reducerea cheltuielilor cu 10% la bunuri…

- Este cea mai faimoasa familie din lume și, unii ar putea spune, disfuncționala. Casa Windsor din Marea Britanie emana bogație și farmec. Toate aceste aspecte au sedus lumea, oamenii obișnuiți, timp de decenii. Au fost multe, daca ar fi sa facem un bilanț. De exemplu, desparțirea dintre Charles și Diana.…

- Liderii PSD, PNL și UDMR s-au reunit miercuri, in ședința Coaliției la ora 17.00, pentru a decide masurile fiscale pe care Guvernul trebuie sa le adopte. Dupa cel puțin o luna de discuții in contradictoriu, PSD și PNL trebuie sa-și asume responsabilitatea colectarii baniilor la bugetul de stat și majorarea…

- Jucatorii lui Liverpool pregatesc finala de maine impreuna cu doi neurologi germani. Aceștia le-au monitorizat creierul, cu ajutorul unor electrozi montați pe cap, pentru a-i aduce la „mentalitatea potrivita”. Meciul Liverpool - Real Madrid, finala Ligii Campionilor din acest sezon, va avea loc pe 28…

- Eden Hazard (31 de ani) a avut un nou sezon sub așteptari, evoluand foarte puțin pentru Real Madrid. Chiar și așa, belgianul spune ca a depașit toate problemele de ordin medical și este pregatit sa iși ajute clubul in marea finala din Liga Campionilor. Meciul Liverpool - Real Madrid, finala Ligii Campionilor…

- In finala, pugilistul pregatit de Mihai Constantin a invins un sportiv de la CS Dinamo Bucuresti.Un nou rezultat deosebit pentru boxerul Alexandru Marian Buleu, de la CS Farul Constanta, care a cucerit medalia de aur la categoria 67 kg a Cupei Romaniei pentru tineret, intrecere care s a disputat la…

- In varsta de 37 de ani, Istvan Kovacs a avut un sezon excelent, in care prestatiile sale impresionante au culminat cu acel meci din semifinalele Ligii Campionilor, Manchester City – Real Madrid (4-3) in care a fost, pur si simplu, impecabil.

- Eliza Georgescu Natanticu și Cosmin Natanticu formeaza din 2009 unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul romanesc. Și asta in ciuda diferenței de varsta dintre cei doi și a ideilor care de multe ori se pot dovedi provocari greu de depașit. Nu este insa cazul in familia Natanticu, așa cum…