Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Harry a detaliat sentimentele pe care le are pentru soția tatalui sau, regele Charles al III-lea, referindu-se la ea ca fiind o persoana „periculoasa”, intr-un interviu acordat televiziunii americane CBS , publicat duminica. Camilla s-a casatorit cu Charles in 2005, deși cei doi au fost implicați…

- Regina consoarta Camilla, sotia regelui Charles al III-lea, a decis sa renunte la traditia „doamnelor de onoare” („ladies-in-waiting” in engleza), au relatat BBC și News.ro, preluate de Hotnews. Aceste femei, care provin de obicei din medii aristocratice, o insotesc pe regina zilnic, din Evul Mediu.…

- Regina consoarta Camilla, sotia regelui Charles al III-lea, a decis sa renunte la traditia „damelor de companie” („Ladies-in-waiting” in engleza), relateaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Casatorii eșuate, relații ascunse, infidelitate, secrete ce au ajuns subiect de barfa in intreaga lume. Cronica unei iubiri ce parea sortita eșecului, dar care a rezistat unor obstacole imposibil de imaginat. De la ce a inceput, de fapt, intreaga poveste. De ce s-a despartit Regina consoarta de Regele…

- Regele Charles al III-lea și Regina consoarta au fost atacați cu oua in timp ce se aflau intr-o vizita oficiala in orașul York. Barbatul suspect a fost reținut de catre serviciile de securitate. Ce a strigat tanarul in timp ce era imobilizat de catre forțele de ordine.

- Incident neplacut la cea mai recenta apariție publica a monarhului. Un barbat a fost arestat dupa ce a aruncat cu un ou dupa Regele Charles și Regina consoarta in timpul unei ceremonii din York. Gestul facut imediat de Camilla nu a trecut neobservat de cei prezenți, fiind suprins de jurnaliștii aflați…

- S-a aflat care este adevarata fata a Camillei. Regina consoarta a vrut sa scape de Kate Middleton. Detalii incredibile despre Familia Regala au fost aflate dupa moartea Reginei Elisabeta. Toate amanuntele incredibile, in randurile de mai jos. Camilla, vinovata de prima și unica desparțire de pana acum…