Stiri pe aceeasi tema

- O piesa muzicala inregistrata in scopuri caritabile de printul Harry, duce de Sussex, alaturi de rockerul Jon Bon Jovi si de corala Jocurilor Invictus "va atinge multe inimi si va fi un far calauzitor in aceasta perioada dificila", conform declaratiei unuia dintre membrii corului, transmite vineri Press…

- Lady Gaga si-a lansat, astazi, primul single solo din ultimii trei ani, „Stupid Love”. Piesa are si un videoclip antrenant, in care Lady Gaga apare ca o fiinta extraterestra cu parul roz, care isi...

- Jon Bon Jovi a inregistrat o piesa cu printul Harry, dupa ce, in 2013, a cantat impreuna cu printul William. Intrebat de presa americana cine canta mai bine, starul a sugerat ca este vorba despre Harry, scrie people.com.Jon Bon Jovi l-a descris pe Harry, in gluma, "artistul cunoscut anterior…

- Printul Harry s-a intalnit cu starul american Jon Bon Jovi, vineri, la legendarul studio de inregistrari Abbey Road din Londra. Bon Jovi si-a reinregistrat piesa „Unbroken” impreuna cu Invictus Games...

- Printul Harry a participat la o sesiune de inregistrari cu Jon Bon Jovi la legendarul Abbey Road Studios din Londra. Harry si Bon Jovi au recreat si imaginea de pe celebrul album The Beatles „Abbey Road”.Printul Harry s-a intalnit cu starul american Jon Bon Jovi, vineri, la legendarul studio…

- Bon Jovi a lansat miercuri un nou single, ”Limitless”, extras de pe viitorul sau album, arata Smart N' Roll pastrând un loc special în playlist pentru piesele artistului, relateaza Mediafax. Piesa ”Limitless” va fi inclusa pe viitorul album al artistului,…

- Prințul Harry va inregistra un cantec in scopuri caritabile, impreuna cu rockerul american Bon Jovi și cu membrii corului veteranilor britanici. Cantecul va fi inregistrat in studiourile Abbey Road Studios din Londra, unde prințul Harry va merge saptamana viitoare, noteaza Agerpres.Dupa decizia sa de…

- Printul Harry prezideaza joi, la Londra, tragerea la sorti pentru Cupa Mondiala a Ligii de rugby, prima sa aparitie publica la o saptamana dupa anuntul retragerii impreuna cu sotia sa Meghan din prim-planul familiei regale, conform AFP, potrivit news.ro.Toate privirile vor fi indreptate catre…