Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry al Marii Britanii se lanseaza vineri in noua sa cariera de producator la Hollywood, odata cu difuzarea unui serial documentar, realizat in colaborare cu Oprah Winfrey, care isi propune sa inlature stigmatul asociat problemelor de sanatate mintala, informeaza Reuters. Harry…

- ​Printul Harry s-a mutat în Statele Unite împreuna cu sotia si copilul lor pentru a rupe un "ciclu de suferinta" în familia sa, dupa ce si-a dat seama ca tatal sau, printul Charles, îl trata "asa cum a fost el însusi tratat", a declarat el într-un…

- Un serial documentar produs de printul Harry si Oprah Winfrey va avea premiera in luna mai. Serialul „The Me You Can’t See” va avea loc pe 21 mai, pe Apple TV Plus. Potrivit Variety, Winfrey si Harry vorbesc in serial despre sanatatea mintala si emotiile care apar in anumite situații. In serial vor…

- Jeremy Clarkson, vedeta Top Gear, a atacat-o pe Ducesa de Sussex, ca urmare a explozivului interviu pe care ea și Prințul Harry l-au acordat jurnalistei americane Oprah Winfrey. Clarkson a afirmat ca „o actrița natanga nu va putea rasturna puternica monarhie britanica, chiar daca va poza in rolul de …