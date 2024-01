Prințul Frederik devine rege al Danemarcei, în urma abdicării reginei Margrethe La 14 ianuarie 2024, Printul Coroanei Frederik, in varsta de 55 de ani, va urca pe tronul Regatului Danemarcei, ca regele Frederik al X-lea. Evenimentul are loc in urma abdicarii reginei Margrethe a II-a, in varsta de 83 de ani, in urma anuntului facut in ultima zi a anului trecut. Frederik Andre Henrik Christian, print al Danemarcei, conte de Monpezat, s-a nascut la 26 mai 1968, si este fiul reginei Margrethe a II-a si al printului Henrik al Danemarcei (1934-2018). Printul Coroanei a fost crestinat in Holmens Kirke din Copenhaga la 24 iunie 1968. Si-a inceput educatia la Krebs’ Skole (1974-1981),… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primul om care apare intr-o fotografie subacvatica. Primul roman ajuns in Antarctica. De la conacul familiei, din preajma Iașilor, la școala lui Ion Creanga, apoi la Universitatea din Sorbona și intre ghețurile fara de sfarșit ale Antarcticii. Doamnelor și domnilor, cel mai mare explorator roman,…

- Festivalul UNTOLD a fost recompensat cu trofeul la categoria ldquo;Best Foreign Festival", in cadrul Heavent Festival Awards, eveniment care a avut loc saptamana trecuta, in Paris, in Porte de Versailles.A fost pentru prima data in istoria acestui eveniment cand a existat o categorie dedicata festivalurilor…

- Salata Nicoise se gasește in meniurile multor restaurante de la noi și tot mai multe gospodine o pregatesc și acasa. Descopera cum se pregatește rețeta de salata Nicoise și de unde provine aceasta.Ce este salata NicoiseSalata Nicoise este o salata franțuzeasca facuta din roșii, oua fierte tari, masline…

- Ministrul afacerilor externe și integrarii europene, Nicu Popescu, se afla intr-o vizita de lucru la Paris, unde va participa la a șasea ediție a Forumului Pacii, platforma ce reunește oficiali guvernamentali și experți din toate regiunile lumii in domeniul securitații și pacii, anunța reprezentanții…

- Sir George Iacobescu este singurul roman a fost onorat cu nobilul titlu al Regatului Unit al Marii Britanii. Inginerul de origine romana (77 de ani) este socotit unul din geniile care au contribuit la consolidarea imperiului financiar londonez. Comandor al Ordinului Imperiului Britanic, titlu conferit…

- Politia franceza a impuscat si ranit grav marti, la Paris, o femeie care, potrivit unor martori, proferase amenintari si rostise ‘Allah Akbar’ intr-un tren dintr-o suburbie, transmite AFP, citand o sursa din cadrul politiei si parchetul capitalei. ‘Prognosticul este rezervat in ce priveste sansele femeii…

- Este o premiera care celebreaza cei 65 de ani de cand suntem membri ai acestei organizatii care apara patrimoniul cultural al omenirii. Autorul lucrarii este Mircea Cantor. Va invitam sa vedeți, in exclusivitate, tapiseria artistului roman recunoscut internațional.

- Consiliul de Securitate al ONU (CSNU) este unul din principalele organe ale Națiunilor Unite, insarcinat cu menținerea pacii și securitații internaționale. Rolul sau, descris in Carta Națiunilor Unite, include stabilirea de operațiuni de menținere a pacii, instituirea de sancțiuni internaționale, precum…