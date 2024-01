Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de Anul Nou, Joe Hollins il sarbatorește pe vechiul sau prieten, țestoasa Jonathan, cel mai vechi animal terestru viu din lume. Jonathan implinește acum 191 de ani - sau cam așa ceva.

- Grecul Giannis Antetokounmpo a fost MVP in victoria pe care Milwaukee Bucks a obținut-o cu Indiana Pacers (140-126). Considerat unul dintre cei mai buni baschetbaliști ai momentului, grecul de 29 de ani a avut prestație incredibila in Fiserv Forum (Milwaukee). Antetokounmpo nu a fost in centrul atenției…

- Ilie Poenaru, antrenorul de facto de la FC Voluntari, a comentat victoria echipei lui cu Rapid, 2-1, și l-a laudat pe atacantul Adam Nemec (38 de ani). Poenaru nu are voie sa dea declarații dupa meci, nici la conferința, nici la flash-interviu, pentru ca nu are licența PRO și nu e antrenorul din acte…

- La mai bine de 111 ani de la scufundarea Titanicului , suveniruri de pe vasul de lux au fost scoase la licitatie sambata, printre acestea figurand si un meniu al unei cine servite la clasa intai, informeaza DPA. Meniul, care ii imbia pe calatori cu stridii, „tournados de vita a la Victoria”, miel si…