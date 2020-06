Stiri pe aceeasi tema

- Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, sarbatoreste astazi ziua de naștere. El implinește 99 de ani și locuiește acum la Castelul Windsor, aflat in vestul Londrei, unde s-a...

- Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii de peste sapte decenii, sarbatoreste miercuri implinirea varstei de 99 de ani, cu mai putina fanfara decat de obicei, relateaza miercuri Reuters.

- Prințul Philip, soțul reginei Elisabeta a Marii Britanii, implinește, miercuri, 99 de ani. El iși va serba ziua de naștere alaturi de regina in izolare, la Castelul Windsor, in contextul pandemiei de coronavirus, noteaza The Guardian. Regina, in varsta de 94 de ani, și Philip mențin astfel regulile…

- Nora reginei Elisabeta a doua a Marii Britanii, Sarah Ferguson, ducesa de York, a spus, intr-o emisiune radio, ca a dormit intr-o gara din Bucuresti si a fost nevoita sa caute prin tomberoane dupa mancare.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii se retrage, cel putin temporar, din viata publica. Ea va ramane la resedinta de la Castelul Windsor alaturi de Printul Philip. Decizia a venit ca urmare a impactului epidemiei de coronavirus. Dar de ce nu a facut acest lucru de la inceputul pandemiei in UK, ci…

- Potrivit Royal Reporter, Maiestatea Sa Regina si Ducele de Edinburgh vor ramane la Castelul Windsor pe termen nelimitat din cauza coronavirusului. Regina a decis sa nu mute Curtea la Londra, Balmoral sau Sandringham din cauza ca riscul e prea mare. Acest lucru inseamna ca Printul Philip isi va sarbatori…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, in virsta de 94 de ani, se retrage din viata publica in urmatoarea perioada, absenta ei de la indeplinirea obligatiilor oficiale urmand sa devina cea mai lunga din domnia ei de 68 de ani.

- Regina Elisabeta a II-a, cel mai longeviv suveran din istoria monarhiei britanice, implineste varsta de 94 de ani marti, intr-un context marcat de anularea multor evenimente programate pentru a celebra aceasta aniversare din cauza masurilor de izolare implementate in scopul limitarii raspandirii pandemiei…