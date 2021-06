Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Charles este foarte suparat, in particular, din cauza scandalului izbucnit recent și care il are in prim-plan pe omul de televiziune Martin Bashir. Adica jurnalistul care a realizat celebrul interviu cu prințesa Diana, in anul 1995. Și care, pe baza marturiilor „smulse” a dus la un scandal de…

- Adunarea Nationala a Frantei a aprobat marti un amplu proiect de lege privind schimbarile climatice care va interzice extinderi ale aeroporturilor, sistemele de incalzire pe terase si va reduce risipa de ambalaje, relateaza Reuters. Franta isi propune sa reduca emisiile care provoaca efectul…

- Vei putea sa le dai note profilor. Un proiect la care lucreaza acum Ministerul Educației spune ca profesorii vor fi evaluați de elevi la finalul fiecarul semestru. Vei primi un chestionar cu intrebari despre cum este atmosfera de la clasa, care este ritmul de parcurgere a materiei sau ce metode inovative…

- Ministerul Afacerilor Interne a publicat un proiect de lege prin care, in premiera, pietonii care stau cu ochii in telefonul mobil atunci cand traverseaza strada vor putea fi amendați. „Prin prezentul proiect se reglementeaza interdicția pietonilor de a efectua activitați de natura a le distrage atenția…

- Prințul Charles a adus un omagiu „dragului sau tata”, ducele de Edinburgh, spunand ca el și Familia Regala ii simt dorul „enorm”. El a spus ca ducele, care a murit vineri la castelul Windsor, la 99 de ani , a dat „cel mai remarcabil și devotat serviciu” reginei, familiei regale, țarii și Commonwealth-ului.…

- Vrei la studii in afara? Se ocupa statul de cheltuielile tale. Asta spune un proiect de lege care este in lucru. Daca va fi aprobat, statul iți va acorda un imprumut pentru taxele de studiu si cheltuielile curente. Parintii vor garanta imprumutul, pe care nu va trebui sa-l returnezi, daca te intorci…

- In cazul in care credeați ca scandalul din jurul Casei Regale se stige ușor, ușor, ei bine, lucrurile stau uuuun pic diferit. Zilele trecute aflam ca Prințul Harry a vorbit la telefon cu Prințul William și cu Prințul Charles, dar ca discuțiile au fost „neproductive”. Presa britanica scrie astazi faptul…

- Ei bine, timpul a sosit. Daca nu ai vazut pana acum interviul care a zdruncinat Casa Regala a Marii Britanii, acum ai ocazia. Drepturile de televizare au fost achizionate și in Romania. Conform Pagina de Media drepturile au fost achiziționate de Prima TV. Interviul se va difuza integral, duminica,…