Prinţul Charles, o nouă vizită la Viscri Mostenitorul Coroanei britanice a vizitat joi sediul Fundatiei care ii poarta numele din satul Viscri – o casa din anul 1700 – unde s-a intalnit cu mici fermieri si producatori de alimente artizanale din Romania, cu care a discutat despre ingrediente, modul de prepare si de vanzare, precum si despre problemele cu care acestia se confrunta. Printul de Wales a degustat mai multe produse, printre care palinca, carnati din carne de porc, paine, branza, pastrama din crap si a fost intampinat in sura din curtea casei cu muzica caffe concert interpretata de Cvartetul Intermezzo din Sibiu. Citeste articolul mai departe pe okmagazine.ro…

Sursa articol si foto: okmagazine.ro

