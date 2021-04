Stiri pe aceeasi tema

- Printul Charles, mostenitorul coroanei britanice, i-a adus un omagiu sambata tatalui sau, printul Philip, decedat vineri la varsta de 99 de ani, spunand ca "ii va lipsi enorm" si salutand "serviciul sau remarcabil si devotat" tarii sale, transmit agentiile

- Printul Charles, mostenitorul coroanei britanice, i-a adus un omagiu sambata tatalui sau, printul Philip, decedat vineri la varsta de 99 de ani, spunand ca "ii va lipsi enorm" si salutand "serviciul sau remarcabil si devotat" tarii sale, transmit agentiile internationale de presa. "Asa…

- Printul Charles, mostenitorul coroanei britanice, i-a adus un omagiu sambata, 10 aprilie, tatalui sau, printul Philip, decedat vineri la varsta de 99 de ani. Prințul de Wales, 72 de ani, a transmis ca parintele „ii va lipsi enorm” si a salutat ”serviciul sau remarcabil si devotat” tarii sale. „Asa cum…

- “Britania globala” cu care se lauda Boris Johnson a suferit o lovitura puternica, pe fondul unor crize succesive: de la imagini cu ofițeri de poliție care tranteau femei la pamant, acuzații de rasism in familia regala, acuzații de incalcare a termenilor Brexitului, varianta de coronavirus detectata…

- Șeicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum, monarhul Dubaiului și vicepreședintele Emiratelor Arabe Unite, a revenit in centrul atenției, dupa ce fiica lui, Prințesa Latifa, l-a acuzat ca o ține ostatica din 2018, de cand a incercat sa fuga din țara. In varsta de 71 de ani, șeicul conduce Dubaiul de 15 ani…

- Printul Charles, mostenitorul tronului Marii Britanii, si sotia sa, Camilla, au primit prima doza a vaccinului impotriva COVID-19, a anuntat miercuri biroul de presa de la Clarence House, potrivit Reuters, citata de AGERPRES. Charles, in varsta de 72 de ani, ii urmeaza mamei sale, regina Elisabeta…

- Printul Charles, umilit de socrii sai. Cum l-au putut injosi de dragul Camillei Parker. Ce se intampla cu fiul Elisabetei a II, citiți in randurile de mai jos. Acum s-a aflat totul. Tatal Camillei nu a fost de acord cu ce a facut fiica lui. L-a jignit in ultimul hal pe prințul Charles Este incredibil,…

- Un pensionar de 63 de ani din zona Carei a cazut miercuri, 13 ianuarie 2021, in curtea locuinței sale și s-a ales cu rotula dislocata. Persoana in cauza a ajuns la Spitalul Județean de Urgența la fel ca in cazul pensionarei cu fractura de femur despre care am amintit in data de 4 ianuarie a.c. Din…