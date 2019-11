Printul Andrew, al doilea fiu al reginei Angliei, Elisabeta a II-a, a mentionat intr-un comunicat ca renunta la indatoririle publice pentru "viitorul previzibil" si ca a obtinut permisiunea mamei sale in acest sens. "Desigur, sunt dispus sa ajut toate agentiile de aplicare a legii in anchetele lor, daca va fi necesar", a adaugat printul.



Virginia Roberts, una din reclamantele din afacerea Epstein, a afirmat ca a fost fortata sa intretina relatii sexuale cu printul Andrew la Londra, in 2001, pe cand avea 17 ani, apoi in alte doua randuri la New York si pe insula privata a omului de…