Prințul Abdul Mateen din Brunei s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii fastuoase Prințul Abdul Mateen, in varsta de 32 de ani, si Yang Mulia Anisha Rosnah, in varsta de 29 de ani, si-au facut prima aparitie publica in calitate de cuplu casatorit, duminica, intr-o procesiune prin capitala Bandar Seri Begawan din Brunei, informeaza presa internaționala, citata de News.ro.Ceremonia fastuoasa de duminica a reprezentat punctul culminant al celor 10 zile de fast in aceasta tara mica, a carei bogatie provine aproape in intregime din rezervele sale enorme de petrol si gaze.Prințul Abdul Mateen, un ofiter in cadrul fortelor armate din Brunei si pilot de elicopter, a stat alaturi de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

