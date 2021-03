Stiri pe aceeasi tema

- Ben Affleck si Ana De Armas s-au desparțit, dupa aproximativ un an de relație. Se pare ca cei doi au luat aceasta decizie prin telefon. Actorul american Ben Affleck (48 de ani) și actrița de origine cubaneza Ana de Armas (32 de ani) s-au cunoscut in toamna lui 2019 și s-ar fi apropiat pe parcursul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ii informeaza pe romanii care intenționeaza sa calatoreasca in Bulgaria ca pentru zilele de marți și miercuri au fost emise coduri portocaliu și galben de ninsori și ploi.Un cod portocaliu de ploi abundente vizeaza regiunile Smolian, Haskovo, Kardjali, Sliven, Yambol…

- Actrita americana Emma Stone, in varsta de 32 de ani, casatorita cu scenaristul si regizorul de televiziune Dave McCary, este insarcinata si asteapta venirea pe lume a primului ei copil, a confirmat o sursa citata de revista People. Vedeta hollywoodiana a fost vazuta in timp ce se plimba cu o prietena…

- Suedia nu și-a schimbat strategia anti-Covid, cu toate ca virusul face ravagii in țara, informeaza News.ro, care citeaza AFP. Premierul Stefan Lofven a anunțat marți, la televiziunea publica, SVT, ca se va merge in continuare pe aceleași principii aplicate pana acum. ”Pot intelege ca suntem tentati…

- Regele Carl XVI Gustaf al Suediei a declarat ca țara sa a eșuat in gestionarea crizei COVID. „Cred ca am eșuat. Avem foarte mulți morți și asta este groaznic. Poporul suedez a suferit enorm in aceste condiții dificile. Gandiți-va numai la familiile care nu au putut sa-și ia ramas bun de la…

