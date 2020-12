Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan cu siguranța are cu ce se mandri, mai ales cand fiicele ei ii seamana leit și ii calca pe urme! Paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe Rebecca Reghecampf pe strazile Capitalei, in timp ce se plimba alaturi de cateva prietene, dar au avut parte și de o "surpriza". Frumoasa fiica a impresarei…

- Fie vreme buna, fie vreme rea, Andreea Marin nu uita sa aiba grija de ea! Hai ca am facut și o rima! Cum a fost surprinsa ”Zana” in plina pandemie? Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au obținut imagini de senzație cu celebra prezentatoare TV in ”acțiune”!

- Unul dintre efectele crizei sanitare arata ca peste 62% dintre romanii chestionati nu si-ar achizitiona o locuinta in urmatoarele 6 luni, in timp ce aproape 10% dintre acestia isi cauta o a doua locuinta in afara orasului in care traiesc in prezent, iar peste 46% cauta o zona linistita, indiferent de…

- Anunțul divorțului dintre Pepe și Raluca a zguduit showbiz-ul romanesc! Paparazzii Spynews.ro au fost pe faza și au surprins imagini exclusive cu soția artistului, in timp ce se... muta! Se pare ca frumoasa bruneta și-a gasit deja liniștea in brațele altcuiva.

- Covorul poate schimba cardinal atmosfera din locuința sau odaia ta, atat din perspectiva confortului, cat și a designului. Insa, pentru a face acest lucru cat se poate de reușit, este necesar sa ții cont de cateva aspecte precum stilul, forma și culorile. Odata ce ai facut alegerea reușita, covorul…

- Ce nu face un tata pentru bucuria copiilor lui? Liviu Varciu a demonstrat ca nu se uita la bani atunci cand vine vorba despre fiicele sale. Celebrul artist a anunțat ca ii cumpara apartament Carminei, dupa ce aceasta s-a mutat in București. Iata cum arata locuința de lux!

- Iulia Albu, te-am prins! Celebra creatoare de moda nu da inapoi cand vine vorba despre un pahar sau... mai multe pahare de vin. Paparazzii Spynews.ro au surprins-p pe blondina in timp ce ieșea din restaurant cu sticla goala! Ce a facut imediat dupa, dar mai ales, cum a incalcat legea?