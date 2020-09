Stiri pe aceeasi tema

- Printesa Leonor va trebui sa stea in carantina dupa depistarea unui caz de COVID-19 printre colegii sai de clasa, conform unei surse de la palat, scrie Agerpres.In varsta de 14 ani, fiica regelui Felipe al VI-lea a revenit miercuri la scoala, intr-o unitate de invatamant privat din Madrid.Ea urmeaza…

- Coronavirusul a ajuns si la Casa Regala a Spaniei! O colega a printesei Leonor de Borbon a fost depistata cu COVID-19 si, astfel, toata clasa a fost izolata. Casa Regala a anuntat ca mostenitoarea coroanei sp...

- Inca un angajat al Ministerului Sanatații a fost diagnosticat cu noul coronavirus, a anunțat, sambata, instituția. Este vorba despre o persoana asimptomatica, aflata in izolare.Ministerul Sanatații a confirmat, sambata, identificarea unui alt caz de infectare cu noul coronavirus in randul…

- Fotbalistul Mariano Diaz, 26 de ani, atacantul echipei Real Madrid, a fost testat pozitiv cu COVID-19, a anuntat, marti, campioana Spaniei, conform Agerpres.Mariano Diaz a devenit incert pentru meciul cu Manchester City, programat pe 8 august, pe Etihad Stadium, in mansa secunda a optimilor de finala…

- Un al doilea caz de Covid-19 a fost confirmat la Prefectura Constanta, fiind vorba despre o persoana confirmata la sfarsitul saptamanii trecute. Aceasta a fost internata la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta, starea sa de sanatate fiind buna, relateaza News.ro.Citește și: Situație…

- Medicii de familie nu mai pot acorda concediu medical unui pacient care a avut COVID-19, care a stat in izolare sau in carantina, ori care a plecat pe propria raspundere din spital. Ordinul de ministru care reglementa aceasta situatie a fost desființat. Medicul de familie Raluca Zoițeanu afirma, citat…

- Casa de avocatura Lapușan & Partners a decis trimiterea in izolare la domiciliu a tuturor angajaților, dupa ce soțul unei angajate a fost confirmat pozitiv cu COVID-19. Acesta lucreaza la Curtea de Apel Alba, potrivit publicației Monitorul de Cluj. Curtea de Apel din Alba Iulia și-a suspendat miercuri…

- Marcel Pavel a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus! Cantarețul, in varsta de 60 de ani, a fost internat la un spital de boli infecțioase din Capitala, unde a inceput tratamentul, au precizat surse medicale pentru Realitatea PLUS. Alți artiști ar putea fi in pericol, dupa ce au lucrat impreuna.Artistul…