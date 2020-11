Stiri pe aceeasi tema

- "Avem foarte multi presedinti de consilii judetene care si-au batut joc de banii pe care i-au primit anul acesta de la Ministerul de Finante. Sunt unii dintre ei care au pierdut in alegerile locale din 27 septembrie si au lasat vistieria goala. Pe de alta parte, sunt altii care au castigat, de la socialisti,…

- Peste 2.700 de obiective din Bucuresti au fost verificate la finalul saptamanii pentru a vedea cum se respecta normele sanitare. Au fost legitimate si peste 4.300 de persoane si s-au controlat 2.300 de mijloace de transport in comun. La finalul actiunii s-au dat peste 1.500 de amenzi, in valoare…

- Se inchid școlile?! Ludovic Orban a anunțat exact. Decizia de ultima ora a premierului Sambata, primul ministrul Ludovic Orban a facut o vizita la Direcția de Sanatate Publica (DSP) București. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si…

- Rezultatele finale ale alegerilor pentru Primaria Capitalei anunțate de Autoritatea Electorala Permanenta arata ca Nicușor Dan a fost ales primar general de 282.631 (42,81%) de bucureșteni prezenți la urne, in timp ce Gabriela Firea a obținut 250.690 de voturi (37,97%). Conform sursei citate, la alegerile…

- Vineri, 28 august 2020, incepand cu ora 10.30, la Sebes se va desfasura cea de-a XII-a editie a Sesiunii de comunicari științifice „Multiculturalitate și patrimoniu istoric in Transilvania”. Manifestarea este organizata de Muzeul Municipal „Ioan Raica” si Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebes, in colaborare…

- Traian Basescu, candidatul PMP la alegerile pentru Primaria Capitalei, vine cu un nou scenariu pentru formarea alianței USR-PLUS-PNL. Basescu susține ca PMP nu a fost primit in alianța USR-PLUS-PNL de la București și dintr-un calcul facut de Dan Barna și de o aripa din USR, tocmai pentru a se razbuna…

- Candidatura lui Adrian Moraru pentru Primaria Sectorului 3 a fost lansata marti seara, in cadrul unui eveniment desfasurat in Parcul IOR, unde au fost prezenti premierul Ludovic Orban, liderul USR, Dan Barna, candidatul PNL si USR PLUS la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, si presedintele PNL Bucuresti,…