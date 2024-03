Stiri pe aceeasi tema

- Kate Middleton a rupt tacerea fotografiei emise de familia regala de Ziua Mamei, fotografie retrasa de mai multe organzații de presa. Printesa de Wales si-a cerut scuze "pentru orice confuzie" pe care a provocat-o fotografia sa de Ziua Mamei, dupa ce cinci agentii foto au retras imaginea din cauza…

- Kate Middleton, Printesa de Wales, si-a cerut scuze „pentru orice confuzie” pe care a provocat-o fotografia sa de Ziua Mamei, dupa ce mai multe agentii foto au retras imaginea din cauza unor probleme de editare. La fel ca mulți fotografi amatori, experimentez ocazional cu editarea. Am vrut sa-mi exprim…

- Mai multe organizatii de presa prestigioase au retras o fotografie a printesei de Wales, Kate, publicata de Palatul Kensington, dupa ce o analiza ulterioara publicarii a aratat ca aceasta nu respecta standardele lor editoriale, relateaza Reuters, informeaza News.ro. Palatul Kensington a postat duminica…

- Kate Middleton a fost surprinsa pentru prima oara in public, dupa ce in urma cu aproape doua luni a suferit o intervenție chirurgicala misterioasa in zona abdomenului. Iata cum au surprins-o paparazzii TMZ pe prințesa de Wales!

- Printesa de Wales se simte bine și va reveni la angajamentele regale dupa Paste, a anuntat Palatul Kensington intr-o noua actualizare, pe fondul ingrijorarilor legate de lipsa aparițiilor publice, in urma interventiei chirurgicale suferite de Kate Middleton in luna ianuarie, care au dus la tot felul…

- Inca de cand a fost spitalizata pentru o operație abdominala, zvonurile ca Kate Middleton ar fi in coma au inceput sa circule dupa o știre de la o televiziune spaniola. Dar, știrea ingrijoratoare despre Printesa de Wales a deranjat Familia Regala, care a și reacționat. Stirea ingrijoratoare despre Printesa…

- Pe data de 16 ianuarie 2024, Kate Middleton a suferit o intervenție chirurgicala abdominala și a fost internata 13 zile la clinica privata London Clinic. In tot acest timp, cei trei copii ai sai, prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis, nu au vizitat-o. Iata care este motivul.

- Kate Middleton a implinit 42 de ani. Top 10 apariții memorabile! Kate Middleton este in lumina reflectoarelor inca de cand s-a aflat de relația ei cu Prințul William. De-a lungul anilor, ea a devenit un veritabil style icon. Asta deoarece poarta cu aceeași grație ținute scumpe, dar și haine mass market.…