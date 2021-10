Prințesa de Monaco, apariție îngrijorătoare după externarea din spital Prințesa de Monaco, apariție ingrijoratoare dupa externarea din spital Luna aceasta, Prințesa de Monaco ar fi trebuit sa revina in principat dupa aproape un an petrecut in Africa de Sud. In ultima luna insa, Charlene a stat internata in spital. Din primavara, Prințesa se confrunta cu o serie de probleme de sanatate care s-au agravat și au trimis-o pe mana medicilor. View this post on Instagram O postare distribuita de HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene) Dupa internarea in spital, nimeni nu a mai știut nimic despre Prințesa de Monaco. Pana zilele trecute, cand ea insași a publicat… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

