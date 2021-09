Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de la ISU Brașov, formata din zece pompieri, care au plecat in Grecia la inceputul saptamanii trecute, pentru a ajuta la stingerea incendiilor de vegetație, de pe Insula Evia, una dintre cele mai afectate zone se intorc acasa. Misiunea de pe Insula Evia a celor 108 pompieri romani, care au acționat…

- Cabinetul printului de Monaco Albert II a anuntat ca printesa Charlene urmeaza sa fie operata, sub anestezie generala, in Africa de Sud. „Alteta Sa Printesa Charlene va fi supusa astazi, vineri, 13 august, unei operatii de patru ore sub anestezie generala”, se arata in comunicat, fara detalii…

- Din primele informații, la fața locului au intervenit de urgența salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Dobrogea. De asemenea, s-au deplasat și echipajele de ambulanța SAJ B2, SMURD, dar și polițiștii constanțeni, potrivit ziuaconstanta.ro .Intervenția se afla in desfașurare.

- Presa din Grecia vorbeste la superlativ de implicarea pompierilor romani, trimisi sa contribuie la stingerea incendiilor din tara elena. Cei detasati in insula greceasca Evia sunt priviti ca niste exraterestri, atat de localnici, cat si de mass-media. „Pompierii romani care au venit in tara noastra…

- Peste 14 mii de persoane au solicitat intervenția ambulanței pe parcursul saptamanii precedente. Echipele de asistența medicala urgenta (AMU) au transportat asistat 5 mii 974 pacienți, dintre care 4 mii 496 adulți și 1 481 de copii in cadrul departamentelor de urgența al

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a modificat lista țarilor și teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, iar aceasta intra in vigoare de azi. In zona roșie au intrat: Grecia, Irlanda, Monaco, Maldive, Bahamas, Curacao și Insulele Virgine ale Statelor Unite. Toate persoanele care…

- Ancheta pentru stabilirea cauzelor exploziei de la Petromidia Rafinaria Petromidia. Foto: Arhiva. Explozia de la Rafinaria Petromidia din Navodari, în urma careia un om a murit si cinci au fost raniti ar fi fost provocata de o fisura la o conducta, afirma conducerea ROMPETROL,…

- Flora Nastase traverseaza o perioada destul de grea pentru ea asta deoarece va trebui cat de curand sa faca o operație. Vedeta sufera de hernie hiatala și e nevoita sa ajunga pe mana medicilor.