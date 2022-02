Prinși după ce au furat țigări și băuturi din magazinul din Șincai Trei tineri, din comuna Pogaceaua, banuiți ca ar fi sustras mai multe bunuri, dintr-un magazin alimentar, au fost reținuți pentru 24 de ore. Polițiști Secției de Poliție Rurala nr.3 Raciu au desfașurat 5 percheziții domiciliare intr-un dosar penal de furt calificat. Din cercetari a reieșit ca trei tineri, din Pogaceaua, ar fi sustras, dintr-un magazin, din comuna Șincai, mai multe cartușe de... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști Secției de Poliție Rurala nr. 3 Raciu au desfașurat cinci percheziții domiciliare intr-un dosar penal de furt calificat. "Din cercetari a reieșit ca trei tineri, din Pogaceaua, ar fi sustras, dintr-un magazin, din comuna Șincai, mai multe cartușe de țigari, bauturi alcoolice, precum și alte…

- Trei tineri din comuna Pogaceaua, banuiți ca ar fi sustras mai multe The post Trei tineri din Mureș, reținuți pentru furt calificat appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Trei tineri din Mureș, reținuți pentru furt calificat Credit autor: Rodica Muresan. Source

- Polițiștii Orasului Faget – Secția 10 Poliție Rurala au reținut vineri, 28 ianuarie, doi barbați, de 21 și 31 de ani, banuiți de comiterea unui furt calificat. Cei doi au sustras aproximativ 300 de litri de combustibil dintr-un TIR aflat intr-o parcare de pe autostrada A1, pe sensul de mers…

- Polițiștii Orasului Faget – Sectia 10 Poliție Rurala au reținut doi barbați, de 21 și 31 de ani, banuiți de comiterea unui furt calificat. Cei in cauza au fost introduși in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. „La data de 28 ianuarie, in urma…

- In seara zilei de 20 decembrie 2021, in jurul orei 23.00, un echipaj al Biroului Intervenție din cadrul Direcției Poliția Locala i-a surprins pe doi tineri, in varsta de 34 de ani și 29 de ani, pe strada Bicazului, in timp ce transportau cu un carucior mai mulți saci și un geamantan. Polițiștii locali…

- Doi tineri in varsta de 17 ani din comuna Iana au fost retinuti pentru 24 de ore de politisti, fiind acuzati ca au furat o masina dintr-o parcare, unul dintre ei conducand autoturismul, desi nu avea permis, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de reprezentantii…

- Politistii din cadrul Politiei orasului Iernut au retinut pentru 24 de ore doi tineri banuiti ca ar fi efectuat mai multe operatiuni financiare cu un card sustras dintr-un autoturism. Din cercetari a reiesit ca trei tineri din Iernut ar fi patruns in autoturismul unui barbat din oras, de unde ar fi…

- Doua persoane ce sunt acum cercetate pentru infracțiunea de talharie au fost prinse in flagrant de polițiștii locali, duminica, 14 noiembrie, in jurul orei 17.00. Este vorba despre doi tineri, in varsta de 18, și respectiv 16 ani, acuzați de talharie de o femeie in varsta de 66 de ani. Femeia a relatat…