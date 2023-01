Prinși cu 126 kilograme de pește furat de la balta Fulga La data de 21 ianuarie a.c., in jurul orei 15.15, polițiștii din cadrul Secției Rurale de Poliție Ciorani au fost sesizați de catre directorul unei amenajari piscicole din comuna Fulga, despre faptul ca persoane necunoscute ar fi sustras pește din unul din bazine, ulterior plecand cu un autoturism. In baza sesizarii, polițiștii au efectuat verificari […] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

